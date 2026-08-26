Зеленский во время поездки на фронт поручил усилить защиту Запорожья и области

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, командующий ДШВ Олег Апостол, командующий СБС Роберт Бровди, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко и начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Основное внимание было уделено реальному положению дел на передовой, потребностям военных и тому, что необходимо для повышения эффективности украинских подразделений. Отдельно обсудили ситуацию в Запорожье.

По итогам совещания Зеленский поручил усилить защиту города и области, в том числе на тех направлениях, от которых зависит безопасность других городов и общин.

"Поручил усилить защиту города и области, тех направлений, от которых зависят и другие города и общины", - отметил президент.

Отдельное решение касается обороны Донбасса. По словам Зеленского, там создадут две группировки, которыми будут командовать Андрей Белецкий и Денис Прокопенко.

"Ужесточаем также эффективность обороны Донетчины. Будут созданы две группировки, которыми будут командовать Андрей Белецкий и Денис Прокопенко", - сообщил глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех, кто работает ради Украины, и отметил необходимость укреплять украинские позиции.