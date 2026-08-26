Зеленський разом із Драпатим відвідали фронт на напрямку контрнаступу ЗСУ

Глава держави разом із військовим керівництвом 25 серпня відвідав фронт, де обговорив із бійцями потреби підрозділів та посилення їхніх спроможностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим працював на Олександрівському напрямку. Там вони зустрілися з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Під час поїздки глава держави подякував українським військовим за службу та відзначив бійців державними нагородами.

Окремо під час зустрічі з командирами обговорили потреби підрозділів та можливості посилення їхньої оборони.

Серед конкретних запитів військових - забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями.

Також порушили питання прямого фінансування бригад, самовільного залишення частин, підготовки та заохочення військовослужбовців.

"Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників", - заявив Зеленський.

Зеленський зустрівся з воїнами Поліської бригади

Окремо глава держави зустрівся з військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка виконує завдання на Олександрівському напрямку.

За словами Зеленського, бригада зробила значний внесок у захист України. Президент відзначив її військовослужбовців державними нагородами.

"Сміливі, міцні й абсолютно чесні воїни, які дивляться на ворога, не бояться і знають, що треба знищувати більше - тоді Україна переможе", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський поспілкувався з командирами бригад та батальйонів Десантно-штурмових військ. Серед головних тем були рекрутинг, мобілізація, залучення іноземних добровольців, СЗЧ, а також забезпечення підрозділів необхідною зброєю та технікою.