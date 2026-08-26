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Зеленський разом із Драпатим відвідали фронт на напрямку контрнаступу ЗСУ

15:21 26.08.2026 Ср
2 хв
На передовій обговорили забезпечення підрозділів і нагальні потреби військових
aimg Марія Науменко
Зеленський разом із Драпатим відвідали фронт на напрямку контрнаступу ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (facebook.com/zelenskyy.official)
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Глава держави разом із військовим керівництвом 25 серпня відвідав фронт, де обговорив із бійцями потреби підрозділів та посилення їхніх спроможностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим працював на Олександрівському напрямку. Там вони зустрілися з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Під час поїздки глава держави подякував українським військовим за службу та відзначив бійців державними нагородами.

Окремо під час зустрічі з командирами обговорили потреби підрозділів та можливості посилення їхньої оборони.

Серед конкретних запитів військових - забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями.

Також порушили питання прямого фінансування бригад, самовільного залишення частин, підготовки та заохочення військовослужбовців.

"Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників", - заявив Зеленський.

Зеленський зустрівся з воїнами Поліської бригади

Окремо глава держави зустрівся з військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка виконує завдання на Олександрівському напрямку.

За словами Зеленського, бригада зробила значний внесок у захист України. Президент відзначив її військовослужбовців державними нагородами.

"Сміливі, міцні й абсолютно чесні воїни, які дивляться на ворога, не бояться і знають, що треба знищувати більше - тоді Україна переможе", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський поспілкувався з командирами бригад та батальйонів Десантно-штурмових військ. Серед головних тем були рекрутинг, мобілізація, залучення іноземних добровольців, СЗЧ, а також забезпечення підрозділів необхідною зброєю та технікою.

Нагадаємо, контрнаступальні дії ЗСУ на Олександрівському напрямку тривають із початку року.

За цей час українські військові звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Загалом під контроль України повернули близько 745 квадратних кілометрів території.

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