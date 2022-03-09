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Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения, - ОП

Автор: Артем Горовенко

На президента Владимира Зеленского с начала войны России против Украины пытались совершить более десятка покушений. Но всех диверсантов ликвидируют еще на подходах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "Украинской правды".

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - отметил он.

По его словам, все диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах. Другие детали он не стал раскрывать из соображений безопасности.

Напомним, на прошлой неделе The Times писало, что Зеленский пережил не менее трех попыток покушения, а на его ликвидацию были отправлены наемники из ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ.

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