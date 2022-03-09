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Зеленський пережив вже більше десяти спроб замаху, - ОП

Автор: Артем Горовенко

На президента Володимира Зеленського з початку війни Росії проти України намагалися вчинити більше десятка замахів. Але всіх диверсантів ліквідують ще на підходах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка для "Української правди".

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - зазначив він.

За його словами, всі диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах. Інші деталі він не став розкривати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня The Times писало, що Зеленський пережив не менше трьох спроб замаху, а на його ліквідацію були відправлені найманці з ПВК "Вагнера" і чеченський спецназ.

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Володимир ЗеленськийОфіс президентаВійна Росії проти України