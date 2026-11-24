Непрозорі звіти щодо відновлення з регіонів України приховують проблеми процесу і обсяги зробленого. Такі дії не мають відбуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
За словами президента, перед владою України різних рівнів стоять абсолютно спільні виклики:
Президент каже, що Росія зосереджена на щоденних ударах по Україні, наслідки цього терору бачить увесь світ.
Проте, каже Зеленський, Україна:
"Важливо, щоб робота з відновлення була дійсно швидкою і щоб була повна та справжня взаємодія між урядовими структурами, обласними, місцевими владами та всіма енергетичними компаніями - державним і приватним сектором", - закликав він.
Проте є ще одна сторона відновлення - непрозорі звіти.
"Нерідко буває, що при перевірці виявляється проблем та незробленого значно більше, ніж іде у звітах із регіонів. Це неприйнятно. Важливо, щоб інформація була чесною і щоб люди в кожному регіоні, в кожній громаді, навіть там, де це складно через постійні обстріли, - отримували необхідну підтримку", - зазначив Зеленський.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський визнав, що ситуація зі світлом є складною, але для відновлення залучені необхідні сили. Він також наголосив на важливості прискорення роботи.
Зеленський додав, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим оновив потреби у Запоріжжі для захисту від російських ударів.
Крім того, президент повідомив, що серед ключових потреб - необхідні регуляторні та адміністративні рішення, залучення ресурсів, постачання обладнання, а також кадрові питання.
Зеленський повідомив, що гендиректор ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку рішень для Києва, які стосуються енергетики, інфраструктури та організації процесів.