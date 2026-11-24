Зеленський про необ'єктивні звіти

За словами президента, перед владою України різних рівнів стоять абсолютно спільні виклики:

захист людей;

захист інфраструктури, енергетики, логістики;

максимально оперативне відновлення.

Президент каже, що Росія зосереджена на щоденних ударах по Україні, наслідки цього терору бачить увесь світ.

Проте, каже Зеленський, Україна:

сформувала необхідні запаси обладнання,

має пакети підтримки від партнерів для швидкого відновлення.

"Важливо, щоб робота з відновлення була дійсно швидкою і щоб була повна та справжня взаємодія між урядовими структурами, обласними, місцевими владами та всіма енергетичними компаніями - державним і приватним сектором", - закликав він.

Проте є ще одна сторона відновлення - непрозорі звіти.

"Нерідко буває, що при перевірці виявляється проблем та незробленого значно більше, ніж іде у звітах із регіонів. Це неприйнятно. Важливо, щоб інформація була чесною і щоб люди в кожному регіоні, в кожній громаді, навіть там, де це складно через постійні обстріли, - отримували необхідну підтримку", - зазначив Зеленський.