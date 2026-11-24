Зеленский о необъективных отчетах

По словам президента, перед властями Украины разных уровней стоят абсолютно общие вызовы:

защита людей;

защита инфраструктуры, энергетики, логистики;

максимально оперативное восстановление.

Президент сказал, что Россия сосредоточена на ежедневных ударах по Украине, последствия этого террора видит весь мир.

Однако, говорит Зеленский, Украина:

сформировала необходимые запасы оборудования,

имеет пакеты поддержки от партнеров для быстрого восстановления.

"Важно, чтобы работа по восстановлению была действительно быстрой и чтобы было полное и настоящее взаимодействие между правительственными структурами, областными, местными властями и всеми энергетическими компаниями - государственным и частным сектором", - призвал он.

Однако есть еще одна сторона восстановления - непрозрачные отчеты.

"Нередко бывает, что при проверке оказывается проблем и несделанного гораздо больше, чем идет в отчетах из регионов. Это неприемлемо. Важно, чтобы информация была честной и чтобы люди в каждом регионе, в каждой громаде, даже там, где это сложно из-за постоянных обстрелов, - получали необходимую поддержку", - отметил Зеленский.