Непрозорі звіти щодо відновлення з регіонів України приховують проблеми процесу і обсяги зробленого. Такі дії не мають відбуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський про необ'єктивні звіти

За словами президента, перед владою України різних рівнів стоять абсолютно спільні виклики:

захист людей;

захист інфраструктури, енергетики, логістики;

максимально оперативне відновлення.

Президент каже, що Росія зосереджена на щоденних ударах по Україні, наслідки цього терору бачить увесь світ.

Проте, каже Зеленський, Україна:

сформувала необхідні запаси обладнання,

має пакети підтримки від партнерів для швидкого відновлення.

"Важливо, щоб робота з відновлення була дійсно швидкою і щоб була повна та справжня взаємодія між урядовими структурами, обласними, місцевими владами та всіма енергетичними компаніями - державним і приватним сектором", - закликав він.

Проте є ще одна сторона відновлення - непрозорі звіти.

"Нерідко буває, що при перевірці виявляється проблем та незробленого значно більше, ніж іде у звітах із регіонів. Це неприйнятно. Важливо, щоб інформація була чесною і щоб люди в кожному регіоні, в кожній громаді, навіть там, де це складно через постійні обстріли, - отримували необхідну підтримку", - зазначив Зеленський.