Зеленский: при проверке оказывается проблем гораздо больше, чем в отчетах по регионам
Непрозрачные отчеты насчет восстановления из регионов Украины скрывают проблемы процесса и объемы проделанного. Такие действия не должны происходить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам заседания Конгресса местных и региональных властей.
Зеленский о необъективных отчетах
По словам президента, перед властями Украины разных уровней стоят абсолютно общие вызовы:
- защита людей;
- защита инфраструктуры, энергетики, логистики;
- максимально оперативное восстановление.
Президент сказал, что Россия сосредоточена на ежедневных ударах по Украине, последствия этого террора видит весь мир.
Однако, говорит Зеленский, Украина:
- сформировала необходимые запасы оборудования,
- имеет пакеты поддержки от партнеров для быстрого восстановления.
"Важно, чтобы работа по восстановлению была действительно быстрой и чтобы было полное и настоящее взаимодействие между правительственными структурами, областными, местными властями и всеми энергетическими компаниями - государственным и частным сектором", - призвал он.
Однако есть еще одна сторона восстановления - непрозрачные отчеты.
"Нередко бывает, что при проверке оказывается проблем и несделанного гораздо больше, чем идет в отчетах из регионов. Это неприемлемо. Важно, чтобы информация была честной и чтобы люди в каждом регионе, в каждой громаде, даже там, где это сложно из-за постоянных обстрелов, - получали необходимую поддержку", - отметил Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский признал: ситуация со светом сложная, но для восстановления привлечены необходимые силы. Он также отметил важность ускорения работы.
Зеленский добавил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым обновил потребности в Запорожье для защиты от российских ударов.
Кроме того, президент сообщил, что среди ключевых потребностей - необходимые регуляторные и административные решения, привлечение ресурсов, поставка оборудования, а также кадровые вопросы.
Зеленский сообщил, что гендиректор ДТЭК Максим Тимченко предложил ряд решений для Киева, касающихся энергетики, инфраструктуры и организации процессов.