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Зеленський: переваги від НАТО можуть поширюватись не на всю територію України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна може стати членом НАТО до повної деокупації територій. У такому разі переваги від членства можуть поширюватись лише на ті території, які будуть під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для CBS.

Глава держави зазначив, що запрошення України до НАТО може стати чесною відповіддю на те, чи країна буде частиною Альянсу в майбутньому.

"Це перший крок, який дає чіткий сигнал Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) або якомусь іншому агресору в майбутньому - Україна буде членом НАТО", - додав Зеленський.

За його словами, Київ розуміє, що США та інші країни НАТО не можуть прийняти Україну до Альянсу, доки триває повномасштабна війна з Росією. І Україна не хоче втягувати інших військових у цю війну.

Президент наголосив, що запрошення вступити до Альянсу мають дати Україні у міжнародно визнаних кордонах, оскільки є міжнародне право та українська Конституція.

"А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, а потім з майбутнім розширенням", - уточнив Зеленський.

Обмін територій членства в НАТО

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що деякі західні чиновники просувають ідею членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Також глава держави у жовтні вже відповідав на запитання щодо "часткового" вступу України до НАТО - без окупованих територій.

Він запевняв, що юридично окуповані території визнавати територіями Росії не буде.

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