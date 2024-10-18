Бояться прямо сказати: Зеленський розповів про пропозиції обміну територій на членство в НАТО

Західні чиновники, які просувають угоду, за якою Київ обмінює окуповані Росією території на членство в НАТО, не консультувалися з Україною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times .

"Люди ніколи не говорили цього [нам]. Люди бояться говорити [мені]", - сказав він, закликавши цих чиновників "викласти це на стіл, відкрито нам. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами".

Зеленський сказав, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони є "реальними" і не спрямовані на підрив підтримки його власних планів.

"Бразилія, у вас є план? Відмінно. Пропозиція від Китаю ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не треба нас ділити", - сказав він.