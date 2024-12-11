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Зеленский: преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может стать членом НАТО и до полной деоккупации территорий. В таком случае преимущества от членства могут распространяться только на те территории, которые будут под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для CBS.

Глава государства отметил, что приглашение Украины в НАТО может стать честным ответом на то, будет ли страна частью Альянса в будущем. 

"Это первый шаг, который дает четкий сигнал Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) или какому-нибудь другому агрессору в будущем - Украина будет членом НАТО", - добавил Зеленский. 

По его словам, Киев понимает, что США и другие страны НАТО не могут принять Украину в Альянс, пока продолжается полномасштабная война с Россией. И Украина не хочет втягивать других военных в эту войну. 

Президент подчеркнул, что приглашение вступить в Альянс должны дать Украине в международно признанных границах, поскольку есть международное право и украинская Конституция. 

"А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а затем с будущим расширением", - уточнил Зеленский. 

Обмен территорий на членство в НАТО

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что некоторые западные чиновники продвигают идею членства Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Также глава государства в октябре уже отвечал на вопрос о "частичном" вступлении Украины в НАТО - без оккупированных территорий.

Он заверял, что юридически оккупированные территории признавать территориями России не будет.

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