Зеленский: преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины

Глава государства отметил, что приглашение Украины в НАТО может стать честным ответом на то, будет ли страна частью Альянса в будущем.

"Это первый шаг, который дает четкий сигнал Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) или какому-нибудь другому агрессору в будущем - Украина будет членом НАТО", - добавил Зеленский.

По его словам, Киев понимает, что США и другие страны НАТО не могут принять Украину в Альянс, пока продолжается полномасштабная война с Россией. И Украина не хочет втягивать других военных в эту войну.

Президент подчеркнул, что приглашение вступить в Альянс должны дать Украине в международно признанных границах, поскольку есть международное право и украинская Конституция.

"А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а затем с будущим расширением", - уточнил Зеленский.