Зеленський про перепалку в Овальному кабінету: хотів показати США справжнє обличчя росіян

Перепалка в Овальному кабінеті могла б зруйнувати єдність між Європою та Сполученими Штатами Америки (США), що стало б великим успіхом для Росії.

"Ви самі це бачили на фотографіях. Більше нічого не сталося. Пізніше, безсумнівно, ми зрозуміємо краще, зможемо інтерпретувати кожну деталь. Але це потребує часу. Я не хочу розмірковувати про причини конфронтації", - заявив Зеленський, відповідаючи на питання про те, яка його інтерпретація перепалки в Овальному кабінеті.

За словами президента, під час візиту до Білого дому, він хотів показати Вашингтону справжнє обличчя росіян й дати відсіч російській пропаганді. Остання ж, наприклад, стверджувала, що Збройні сили України (ЗСУ) нібито перебувають в оточені в Курську, що було брехнею. У зв'язку з цим він хотів довести президенту США Дональду Трампу те, що диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти війну й має не меті знищення України як незалежної держави.

"Путін - брехун. Він постійно грається з війною. Але для нас це не гра, а трагедія. Цей епізод міг зруйнувати єдність між Європою і США. Це було б величезним успіхом для росіян", - додав Зеленський.