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Зеленський про перепалку в Овальному кабінету: хотів показати США справжнє обличчя росіян

Четвер 27 березня 2025 10:33
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Зеленський про перепалку в Овальному кабінету: хотів показати США справжнє обличчя росіян Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Перепалка в Овальному кабінеті могла б зруйнувати єдність між Європою та Сполученими Штатами Америки (США), що стало б великим успіхом для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Figaro.

"Ви самі це бачили на фотографіях. Більше нічого не сталося. Пізніше, безсумнівно, ми зрозуміємо краще, зможемо інтерпретувати кожну деталь. Але це потребує часу. Я не хочу розмірковувати про причини конфронтації", - заявив Зеленський, відповідаючи на питання про те, яка його інтерпретація перепалки в Овальному кабінеті.

За словами президента, під час візиту до Білого дому, він хотів показати Вашингтону справжнє обличчя росіян й дати відсіч російській пропаганді. Остання ж, наприклад, стверджувала, що Збройні сили України (ЗСУ) нібито перебувають в оточені в Курську, що було брехнею. У зв'язку з цим він хотів довести президенту США Дональду Трампу те, що диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти війну й має не меті знищення України як незалежної держави.

"Путін - брехун. Він постійно грається з війною. Але для нас це не гра, а трагедія. Цей епізод міг зруйнувати єдність між Європою і США. Це було б величезним успіхом для росіян", - додав Зеленський.

Перепалка в Овальному кабінеті

28 лютого Зеленський відвідав Штати. Під час пресконференції у Білому домі, між ним, президентом США та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка, після якої український лідер достроково поїхав з Білого дому. Адміністрація Трампа, своєю чергою, звинуватив його у тому, що він нібито не готовий до миру.

Пізніше Штати призупинили як військову допомогу, так і обмін розвідувальними даними з Україною. Підтримку вдалось відновити після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Білий дім
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