Зеленский о перепалке в Овальном кабинете: хотел показать США истинное лицо россиян

Перепалка в Овальном кабинете могла бы разрушить единство между Европой и Соединенными Штатами Америки (США), что стало бы большим успехом для России.

"Вы сами это видели на фотографиях. Больше ничего не произошло. Позже, несомненно, мы поймем лучше, сможем интерпретировать каждую деталь. Но это потребует времени. Я не хочу рассуждать о причинах конфронтации", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, какова его интерпретация перепалки в Овальном кабинете.

По словам президента, во время визита в Белый дом, он хотел показать Вашингтону истинное лицо россиян и дать отпор российской пропаганде. Последняя же, например, утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы находятся в окружении в Курске, что было ложью. В связи с этим он хотел доказать президенту США Дональду Трампу то, что диктатор Владимир Путин не желает останавливать войну и имеет целью уничтожение Украины как независимого государства.

"Путин - лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия. Этот эпизод мог разрушить единство между Европой и США. Это было бы огромным успехом для россиян", - добавил Зеленский.