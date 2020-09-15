Зеленский о переносе ТКГ из Минска: об этом рано говорить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска еще рано. По его словам, Украина ждет стабилизации ситуации в Беларуси.

Об этом президент сообщил во время пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

"Мне кажется, что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, нет разницы, где собираются люди, если есть результат. Мы сегодня работает в режиме онлайн-конференции. Однако такие вопросы относительно переноса еще рано обсуждать. Мы ждем стабилизации ситуации в Беларуси", - заявил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что нет необходимости переносить заседания ТКГ из-за ситуации в Беларуси.

Кроме того, ранее Кравчук заявлял, что в случае ухудшения ситуации в Беларуси переговорная площадка может быть перенесена в другую нейтральную страну.