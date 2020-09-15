ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о переносе ТКГ из Минска: об этом рано говорить

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска еще рано. По его словам, Украина ждет стабилизации ситуации в Беларуси.

Самые читаемые новости

Об этом президент сообщил во время пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

"Мне кажется, что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, нет разницы, где собираются люди, если есть результат. Мы сегодня работает в режиме онлайн-конференции. Однако такие вопросы относительно переноса еще рано обсуждать. Мы ждем стабилизации ситуации в Беларуси", - заявил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что нет необходимости переносить заседания ТКГ из-за ситуации в Беларуси.

Кроме того, ранее Кравчук заявлял, что в случае ухудшения ситуации в Беларуси переговорная площадка может быть перенесена в другую нейтральную страну.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонтактная группа