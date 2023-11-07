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Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю: ЗМІ дізналися причину

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив не відвідувати Ізраїль сьогодні, 7 листопада, як це нібито було заплановано спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією видання, таке рішення глава української держави ухвалив після того, як журналісти почали писати про його поїздку до Ізраїлю "6 чи 7 листопада".

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розкритими обіймами", - наводить видання слова неназваного ізраїльського чиновника.

Зеленський може поїхати до Ізраїлю

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський попросив розглянути можливість візиту до Ізраїлю після того, як бойовики ХАМАСу вторглися на ізраїльську територію.

Згодом журналісти писали про те, що главі української держави нібито відмовили у візиті. Цю інформацію спростував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Ізраїль 6 чи 7 листопада. Сам президент у відповідь на чутки зазначав, що його візит залежить від багатьох речей.

 

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Володимир ЗеленськийІзраїль