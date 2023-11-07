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Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ узнали причину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил не посещать Израиль сегодня, 7 ноября, как это якобы было запланировано изначально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По информации издания, такое решение глава украинского государства принял после того, как журналисты начали писать о его поездке в Израиль “6 или 7 ноября”. 

Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена. 

"Если президент Зеленский приедет, он будет встречен с распростертыми объятиями", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника. 

Зеленский может поехать в Израиль

Напомним, еще несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в Израиль после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию. 

Позже журналисты писали о том, что главе украинского государства якобы отказали в визите. Эту информацию опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Зеленский, вероятно, посетит Израиль 6 или 7 ноября. Сам президент в ответ на слухи отмечал, что его визит зависит от многих вещей. 

 

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Владимир ЗеленскийИзраиль