Зеленский переназначил двух уполномоченных президента

Зеленский переназначил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью
Президент Владимир Зеленский переназначил Валерия Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью и Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий. Об этом говорится на сайте президента.
Отметим, что сначала вышел указ об увольнении Сушкевича и Свириденко с должностей уполномоченных по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий. Потом появился указ Зеленского о назначении их на эти же должности.
На следующий день президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.
Добавим, 21 мая Владимир Зеленский назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.