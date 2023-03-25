Зеленський про перемовини з Сі Цзіньпінем: мені не надходили пропозиції від Китаю

Як пише видання, щодо Китаю, який запропонував свій "мирний план" для врегулювання конфлікту, то Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій, додав, що звернувся до Пекіну з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, як раніше заявили на Банковій, розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Пекіна.

Додамо, раніше ми писали, що під час візиту лідер Китаю Сі Цзіньпін до Москви, в ЗМІ з'явилася інформація, що після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

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