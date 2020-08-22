Зеленский о перемирии на Донбассе: серьезный шаг вперед

Уже месяц на Донбассе сохраняется режим тишины, боевых потерь нет. Перемирие на Востоке Украины продолжается около месяца.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украина 24".

"Боевых потерь, боевых летальных исходов - нет. Я горжусь этим. Ежедневно мы получаем результаты. Я радуюсь и верю, что это серьезный шаг вперед", - заявил он.

Напомним, начало перемирия на Донбассе было оговорено на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Перемирие началось 27 июля.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.