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Зеленський про перемир'я на Донбасі: серйозний крок вперед

Автор: РБК-Україна

Перемир’я на Сході України триває близько місяця

Вже місяць на Донбасі зберігається режим тиші, бойових втрат немає. Перемир’я на Сході України триває близько місяця.

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Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Україна 24".

"Бойових втрат, бойових летальних випадків - немає. Я пишаюся цим. Щодня ми отримуємо результат. Я радію і вірю, що це серйозний крок вперед", - заявив він.

Нагадаємо, початку перемир'я на Донбасі було обумовлено на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Перемир'я почалося 27 липня.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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