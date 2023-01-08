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Зеленський про "перемир'я": спроби РФ маніпулювати дипломатією вже не спрацюють ніколи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російське "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку Кремля. Але після всіх обстрілів, які окупанти провели на Різдво, подібні рішення країни-агресора вже не спрацюють ніколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Світ знову побачив у ці дні, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті", - наголосив президент, коментуючи "перемир'я" росіян.

Він нагадав, що окупанти вдарили запалювальними снарядами по Херсону відразу після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їхні атаки були націлені на цивільні об'єкти.

"Все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито "перемир'я". Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що лише посилення України, відновлення територіальної цілісності нашої країни, повернення наших людей з російської неволі є справжніми гарантіями миру.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 5 січня наказав міністру оборони Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Але пізніше стало відомо, що російські окупанти 7 січня здійснили низку обстрілів. Під вогнем були райони десятків населених пунктів України.

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