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Зеленский о "перемирии": попытки РФ манипулировать дипломатией уже не сработают никогда

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российское "перемирие" было очередной попыткой манипулировать дипломатией со стороны Кремля. Но после всех обстрелов, которые оккупанты совершили на Рождество, подобные решения страны-агрессора уже не сработают никогда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мир снова увидел в эти дни, что Россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте”, - подчеркнул президент, комментируя "перемирие" россиян.

Он напомнил, что оккупанты ударили зажигательными снарядами по Херсону сразу же после Рождества, а также обстреляли Краматорск и другие города Донбасса. Их атаки были нацелены на гражданские объекты.

"Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Никакая попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что только усиление Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны, возвращение наших людей из российской неволи являются настоящими гарантиями мира.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 5 января приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января "по всей линии боевого столкновения в зоне СВО".

Но позже стало известно, что российские оккупанты 7 января совершили ряд обстрелов. Под огнем находились районы десятков населенных пунктов Украины.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияОбстрілПеремирие на ДонбассеВойна России против Украины