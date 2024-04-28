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Зеленський запросив в Україну лідера демократів в Палаті представників США

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 квітня, провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників США Гакімом Джеффрісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні. Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", - повідомив глава держави.

Зеленський також розповів лідеру меншості в Палаті представників про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

 

Patriot для України

РБК-Україна повідомляло, що через збільшення російських ударів по об'єктах української енергетики, а також по містах, влада України зіткнулась з питанням нестачі систем протиповітряної оборони.

Днями ми писали, що Іспанія надішле Україні військову допомогу. Серед іншого будуть і ракети до систем Patriot.

В Повітряних силах зауважили, що допомогти Україні можуть не лише Patriot, а й інші системи середнього та малого радіуса дії.

Детальніше про те, яку зброю потребує Україна можна прочитати в матеріалі.

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