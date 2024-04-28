Зеленский пригласил в Украину лидера демократов в Палате представителей США

Patriot для Украины

РБК-Украина сообщало, что из-за увеличения российских ударов по объектам украинской энергетики, а также по городам, власти Украины столкнулись с вопросом нехватки систем противовоздушной обороны.

На днях мы писали, что Испания направит Украине военную помощь. Среди прочего будут и ракеты к системам Patriot.

В воздушных силах отметили, что помочь Украине могут не только Patriot, но и другие системы среднего и малого радиуса действия.

Детальнее о том, какое оружие нуждается в Украине можно прочитать в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.