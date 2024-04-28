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Зеленский пригласил в Украину лидера демократов в Палате представителей США

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 28 апреля, провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей США Хакимом Джеффрисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Поблагодарил за его личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине. Отметил двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе и лидерство президента Байдена. Пригласил господина Джеффриса в Украину", - сообщил глава государства.

Зеленский также рассказал лидеру меньшинства в Палате представителей о неотложной потребности в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot для защиты украинских городов и общин, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

 

Patriot для Украины

РБК-Украина сообщало, что из-за увеличения российских ударов по объектам украинской энергетики, а также по городам, власти Украины столкнулись с вопросом нехватки систем противовоздушной обороны.

На днях мы писали, что Испания направит Украине военную помощь. Среди прочего будут и ракеты к системам Patriot.

В воздушных силах отметили, что помочь Украине могут не только Patriot, но и другие системы среднего и малого радиуса действия.

Детальнее о том, какое оружие нуждается в Украине можно прочитать в материале.

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