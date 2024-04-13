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Зеленський переговорив з Шольцом: обговорили саміт миру

Фото: український президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Серед іншого вони обговорили саміт миру, що пройде цього року у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО", - підкреслив президент.

Зеленський розповів, що під час розмови вони з Шольцом обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії в червні, а також підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024 в Берліні.

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, ми писали, що Німеччина передасть Україні ще одну пускову установку до системи протиповітряної оборони Patriot.

Системи ППО для України

Зауважимо, що Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО, закликаючи партнерів передавати свої установки, здатні збивати російські ракети та дрони.

Однак потреба Україна в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики. Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них. Однак, як зазначав міністр, у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.

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