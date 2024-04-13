Зеленский переговорил с Шольцом: обсудили саммит мира

"Важный результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Благодарен канцлеру за решение о поставках еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что во время разговора они с Шольцом обсудили подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне, а также подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024 в Берлине.

"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - подчеркнул глава государства.