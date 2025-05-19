Зеленський переговорив з новообраним президентом Румунії, запросив його до України

Під час розмови, за словами Зеленського, він привітав Нікушора з перемогою у президентських виборах.

"Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", - пише президент.

Зеленський відзначив, що запросив Нікушора приїхати до України, а також обговорив з ним найближчі можливості зустрітись.