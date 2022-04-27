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Зеленский переговорил с президентом Индонезии. Украину пригласили на саммит G20

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президенты Украины и Индонезии Владимир Зеленский и Джоко Видодо провели телефонные переговоры. Нашу страну пригласили принять участие в саммите G20.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Во время переговоров Зеленский поблагодарил президента Индонезии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкую позицию в ООН.

"Обсудили проблематику продовольственной безопасности", - пишет Зеленский.

Также Видодо пригласил Украину принять участие в саммите G20

Стоит добавить, что именно Индонезия в текущем году выступает председательствующей страной, а встреча групп стран G20 состоится уже в ноябре.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США и некоторые другие члены G7 призывают Индонезию пригласить Украину взять участие в саммите G20.

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