Зеленський переговорив з президентом Індонезії. Україну запросили до саміту G20

Президенти України та Індонезії Володимир зеленський та Джоко Відодо провели телефонні перемовини. Нашу країну запросили взяти участь в саміті G20.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.
Під час перемовин Зеленський подякував президента Індонезії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й чітку позицію в ООН.
"Обговорили проблематику продовольчої безпеки", - пише Зеленський.
Також Відодо запросив Україну взяти участь у саміті G20
Варто додати, що саме Індонезія в поточному році виступає головуючою країною, а зустріч груп країн G20 відбудеться вже у листопаді.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США та деякі інші члени G7 закликають Індонезію запросити Україну взяти участь в саміті G20.
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