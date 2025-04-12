США та Україна обговорили угоду щодо мінералів. Шансів мало, - Reuters

У п'ятницю чиновники США та України зустрілися для обговорення пропозиції Вашингтона про доступ до українських мінеральних багатств. Але шанси на угоду невеликі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами обізнаного джерела, перспективи прориву в укладанні угоди невеликі, враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі. Він повідомив, що напруженість на переговорах у Вашингтоні виникла через останній проєкт пропозиції адміністрація Трампа, який виявився ширшим, ніж початкова версія.

"Обстановка на переговорах дуже антагоністична", - сказало джерело, вказавши на "максималістський" проєкт, представлений адміністрацією Трампа минулого місяця.

Останній проєкт надасть США привілейований доступ до родовищ корисних копалин України і зажадає від Києва спрямовувати до спільного інвестиційного фонду всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними і приватними компаніями.

Як розповіло джерело, одним із "великодніх яєць", виявлених у документі, була вимога США до Міжнародної корпорації з фінансування розвитку уряду США взяти під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта "Газпром" через Україну в Європу.

Водночас пропонована угода не надасть Києву гарантій безпеки з боку США, що є головним пріоритетом президента України Володимира Зеленського.

За словами джерела, що український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього консультанта щодо угоди з видобутку корисних копалин.

Раніше в середу Зеленський заявив, що угода з постачання корисних копалин має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, щоб сприяти модернізації України.