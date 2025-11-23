UA

Зеленський про переговори в Женеві: багато змінюється, команда Трампа нас чує

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

За результатами першого дня переговорів у Женеві між делегаціями України та США вже можна сказати, що багато змінюється. Команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що делегація України провела низку зустрічей з партнерами з Європи, а також з американцями. Було багато перемовин, дзвінків, консультацій.

"Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється... Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас", - написав він.

Зеленський додав, що Україна не буде перепоною до миру, оскільки вона завжди стояла за мир. Україна розраховує, що результатом перемовин в Швейцарії будуть правильні кроки.

"Перший пріоритет - це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", - зазначив він.

Президент також анонсував "не менш активний день" на 24 листопада, натякаючи, що переговори продовжаться.

"Інтереси України захищаємо. І сила нашої позиції - сила нашої державної позиції, народної української позиції - в тому, що це наша спільна позиція", - резюмував він.

Нагадаємо, що у Женеві 23 листопада пройшло обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. Попередньо, за заявами представників України та США, це була дуже продуктивна зустріч.

Тим часом у ЗМІ вже з'явився окремий план Європи та України. Документ базується на плані Трампа, але має чимало відмінностей від оригіналу. Детальніше з ним можна ознайомитись - в матеріалі РБК-Україна.

