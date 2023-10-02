Зеленський про переговори щодо вступу України в ЄС: важлива готовність обох сторін

Глава держави наголосив, що вступ України до Євросоюзу - це питання часу. І зараз ключова мета нашої країни - початок переговорів щодо членства до кінця 2023 року.

Президент розповів, що під час засідання Ради міністрів ЄС, яке відбулося сьогодні у Києві, він почув, що така мета є абсолютно можливою.

"Україна точно виконає свою частину роботи - сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, на початку переговорів і з боку Європейського союзу, усіх держав-членів", - додав Зеленський.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, минулого року Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, які потрібно виконати для членства.

Зараз наша країна розраховує розпочати переговори щодо вступу з ЄС до кінця року. Для цього необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.