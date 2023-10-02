Зеленский о переговорах по вступлению Украины в ЕС: важна готовность обеих сторон

Глава государства подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз - это вопрос времени. И сейчас ключевая цель нашей страны - начало переговоров о членстве до конца 2023 года.

Президент рассказал, что во время заседания Совета министров ЕС, которое состоялось сегодня в Киеве, он услышал, что такая цель абсолютно возможна.

"Украина точно выполнит свою часть работы - семь рекомендаций Еврокомиссии. И очень важно, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по Украине, по началу переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов", - добавил Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в прошлом году Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий, которые необходимо выполнить для членства.

Сейчас наша страна рассчитывает начать переговоры о вступлении с ЕС до конца года. Для этого необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, наша страна будет готова ко вступлению в ЕС в течение двух лет.