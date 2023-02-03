Зеленський про переговори щодо членства в ЄС: є розуміння, що розпочати можна цього року

Україна та Євросоюз мають розуміння того, що переговори щодо членства нашої країни в блоці можуть розпочатися вже цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, під час сьогоднішнього саміту Україна-ЄС відчувалася впевненість у тому, що всіх європейських цілей української держави буде досягнуто.
"Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо - щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що розпочати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року", - додав голова держави.
Він також наголосив, що Україна та союзники погоджуються у необхідності незмінно посилювати оборонну підтримку нашої країни та посилювати тиск на Росію цього року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві сьогодні, 3 лютого, відбувся саміт Україна-ЄС. У його рамках Україну відвідали голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн та голова Євроради Шарль Мішель.
За підсумками саміту ЄС офіційно заявив про підтримку української "формули світу".
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