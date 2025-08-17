Зеленський: переговори можуть початися там, де лінія фронту зараз

Україні потрібні реальні переговори. І вони можуть початися на тих рубежах, де лінія фронту зараз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з главою Єврокомісії Урсулой фон дер Ляєн.

"Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія - це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що Росія не має успіхів в Донецькій області, і за 12 років глава Кремля Володимир Путін не зміг захопити цю територію.

Президент вкотре наголосив, що Конституція України унеможливлює здачу територій.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться", - додав глава держави.