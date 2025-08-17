ua en ru
Зеленський: переговори можуть початися там, де лінія фронту зараз

Неділя 17 серпня 2025 16:21
Зеленський: переговори можуть початися там, де лінія фронту зараз Фото: президент України Володимир Зеленський (rada.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україні потрібні реальні переговори. І вони можуть початися на тих рубежах, де лінія фронту зараз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з главою Єврокомісії Урсулой фон дер Ляєн.

"Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія - це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що Росія не має успіхів в Донецькій області, і за 12 років глава Кремля Володимир Путін не зміг захопити цю територію.

Президент вкотре наголосив, що Конституція України унеможливлює здачу територій.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться", - додав глава держави.

Саміт на Алясці та зустріч у Білому домі

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 липня на Алясці відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні.

Після цього Трамп заявив у соцмережах, що потрібна відразу мирна угода, а не угода про припинення вогню. Але, як відомо, американська сторона бачить вирішення цього питання через «обмін територіями».

Україна і Європа навпаки, хотіли досягти припинення вогню, а вже після обговорювати інші питання.

Також зазначимо, що завтра президент України Володимир Зеленський відправиться до Білого дому, щоб говорити про завершення війни.

