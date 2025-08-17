Зеленский: переговоры могут начаться там, где линия фронта сейчас

Украине нужны реальные переговоры. И они могут начаться на тех рубежах, где линия фронта сейчас.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия - это лучшая линия для разговоров. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что Россия не имеет успехов в Донецкой области, и за 12 лет глава Кремля Владимир Путин не смог захватить эту территорию.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Конституция Украины делает невозможным сдачу территорий.

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет", - добавил глава государства.