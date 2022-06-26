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Зеленський про переговори щодо ПРО для України: вже є певні домовленості

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Київ, Неділя 26 червня 2022 22:53
Зеленський про переговори щодо ПРО для України: вже є певні домовленості Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна досягнула певних домовленостей з партнерами щодо постачання систем протиракетної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що частину ракет українські захисники збивають, але лише частину.

"Нам потрібна потужна протиповітряна оборона. Сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від ракет. Про це ми щоденно говоримо з партнерами. Є вже певні домовленості", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що партнерам необхідно пришвидшувати постачання, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі.

Зеленський також додав, що будь-які затримки з передачею зброї - це запрошення для Росії бити знову і знову.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заликав НАТО закріпити розгортання системи ПРО в Україні у своїй стратегії.

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