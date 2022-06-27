Зеленский о переговорах с Россией: сейчас не время

Сейчас не время вести переговоры с Россией из-за полномасштабной войны. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда будет в состоянии это сделать, то есть когда восстановит позицию силы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки", сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
В то же время Зеленский призвал лидеров G7 ограничить цену на российскую нефть и усилить санкции против России.
Напомним, Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года.
Кроме того, лидеры стран G7 заявили, что изучат варианты оказания помощи Украине с использованием замороженных активов РФ.