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Зеленский о переговорах с Россией: сейчас не время

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас не время вести переговоры с Россией из-за полномасштабной войны. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда будет в состоянии это сделать, то есть когда восстановит позицию силы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки", сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В то же время Зеленский призвал лидеров G7 ограничить цену на российскую нефть и усилить санкции против России.

Напомним, Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года.

Кроме того, лидеры стран G7 заявили, что изучат варианты оказания помощи Украине с использованием замороженных активов РФ.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныРоссийская Федерация