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Зеленський про переговори з Росією: зараз не час

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Зараз не час вести переговори з Росією через повномасштабну війну. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли буде в змозі це зробити, тобто коли відновить позицію сили.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів "Великої сімки", повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Разом з тим Зеленський закликав лідерів G7 обмежити ціну на російську нафту і посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив лідерам "Великої сімки" що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року.

Крім того, лідери країн G7 заявили, що вивчать варіанти надання допомоги Україні з використанням заморожених активів РФ.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниРосійська Федерація