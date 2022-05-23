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Зеленский о переговорах с Россией: только с Путиным и только по одному вопросу

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (rbc.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры по прекращению войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Остальные варианты не рассматриваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступления главы государства в Украинском доме в Давосе.

"Все институции у них (в России – ред.) объединены одним решением - решением президента РФ. Если мы говорим о решениях по прекращению войны, то без него такого решения не будет. Не обойдется без встречи с президентом РФ", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что не может быть речи о переговорах с посредниками российского президента. Диалог о прекращении войны должен вестись исключительно с главой РФ.

"Мы будем бороться, пока не сделаем все возможное, пока не освободим нашу землю", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, война с Россией закончится победой Украины, поскольку у украинского народа нет другого выхода. В мир может привести дипломатия.

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