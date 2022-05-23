Зеленский о переговорах с Россией: только с Путиным и только по одному вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры по прекращению войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Остальные варианты не рассматриваются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступления главы государства в Украинском доме в Давосе.
"Все институции у них (в России – ред.) объединены одним решением - решением президента РФ. Если мы говорим о решениях по прекращению войны, то без него такого решения не будет. Не обойдется без встречи с президентом РФ", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что не может быть речи о переговорах с посредниками российского президента. Диалог о прекращении войны должен вестись исключительно с главой РФ.
"Мы будем бороться, пока не сделаем все возможное, пока не освободим нашу землю", - резюмировал Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, война с Россией закончится победой Украины, поскольку у украинского народа нет другого выхода. В мир может привести дипломатия.
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