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Зеленський про переговори з Росією: лише з Путіним і тільки щодо одного питання

Фото: президент України Володимир Зеленський (rbc.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський готовий вести переговори щодо припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посиланням на виступ Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"Всі інституції у них (у Росії - ред.) об'єднані одним рішенням - рішенням президента РФ. Якщо ми говоримо про рішення щодо припинення війни, то без нього такого рішення не буде. Не обійдеться без зустрічі з президентом РФ", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що не може бути мови про переговори з посередниками. Діалог про припинення війни має вестись виключно з головою РФ.

"Ми боротимемося, поки не зробимо все, що можливо, поки не звільнимо нашу землю", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед учасниками Світового економічного форуму у Давосі.

Також ми писали, що за словами Зеленського, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. До миру може привести дипломатія.

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