Зеленський про переговори з Росією: лише з Путіним і тільки щодо одного питання

"Всі інституції у них (у Росії - ред.) об'єднані одним рішенням - рішенням президента РФ. Якщо ми говоримо про рішення щодо припинення війни, то без нього такого рішення не буде. Не обійдеться без зустрічі з президентом РФ", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що не може бути мови про переговори з посередниками. Діалог про припинення війни має вестись виключно з головою РФ.

"Ми боротимемося, поки не зробимо все, що можливо, поки не звільнимо нашу землю", - резюмував Зеленський.