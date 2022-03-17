Зеленский о переговорах с Россией: мои приоритеты абсолютно понятны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией. Завершение войны и гарантии безопасности являются приоритетными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговоры абсолютны понятны: окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии, реальная защита", - заявил Зеленский.
Напомним, Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов.
РБК-Украина писало о том, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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