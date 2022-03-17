Зеленский о переговорах с Россией: мои приоритеты абсолютно понятны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией. Завершение войны и гарантии безопасности являются приоритетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов.

РБК-Украина писало о том, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.