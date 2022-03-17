RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про переговори з Росією: мої пріоритети абсолютно зрозумілі

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський розповів про вимоги на переговорах з Росією. Завершення війни та гарантії безпеки є пріоритетними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговори абсолютні зрозумілі: закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії, реальний захист", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на трьох учасників переговорів, оприлюднило мирний план між Україною та Росією, який складається з 15 пунктів. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інформація від видання є всього-на-всього чернеткою із російських запитів.

РБК-Україна писало про те, що досягти миру між Україною і Росією можна тільки при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський