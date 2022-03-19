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Зеленский о переговорах с Россией: Пора встречаться и говорить о мире

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству в Москве. По его словам, настало время встречаться и говорить о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Переговоры о мире, о безопасности для нас. Они содержательные, честные, без затягивания - это единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок. Мы всегда настаивали на переговоры, всегда предлагали диалог, решения для мира. Хотел обратить для тех, кто в Москве. Настало время встречаться, настало время говорить, настало время возобновлять территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери для России будут такие, что не хватит нескольких поколений, чтобы подняться", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Владимир Зеленский