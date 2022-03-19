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Зеленський про переговори з Росією: Пора зустрічатися і говорити про мир

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва в Москві. За його словами, настав час зустрічатися і говорити про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Переговори про мир, про безпеку для нас. Вони змістовні, чесні, без затягування - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговори, завжди пропонували діалог, рішення для миру. Хотів звернути для тих, хто в Москві. Настав час зустрічатися, настав час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати для Росії будуть такі, що не вистачить кількох поколінь, щоб піднятися", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що досягти миру між Україною і Росією можна тільки при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Володимир Зеленський