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Зеленский о переговорах с Россией: мы получили ультиматум, но потом из него исчезли пункты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале переговоров с Россией. Глава государства отметил, что на первом этапе Москва выдвинула ультиматум, из котором потом стали исчезать пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Мы получили ультиматум. Там было написано, что Украина должна. Поначалу это был ультиматум. Затем его риторика начала меняться через объединенное государство", - сказал Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина Милана Лелича по российскому варианту мирного договора.

Глава государства добавил, что уже через несколько дней из российского ультиматума и риторике Москвы начали исчезать некоторые пункты. После этого начались переговоры и было подготовлено коммюнике в Турции.

"На него РФ сначала положительно реагировала, а затем внутри государства получили отрицательную реакцию... И тогда они передали те или иные ответы на наше коммюнике. С этими ответами наши группы работают", - уточнил президент.

Напомним, Украина пригрозила России выйти из переговоров по мирному договору, если пройдет так называемый "референдум" в Херсонской области

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