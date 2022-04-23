Зеленский о переговорах с Россией: мы получили ультиматум, но потом из него исчезли пункты

"Мы получили ультиматум. Там было написано, что Украина должна. Поначалу это был ультиматум. Затем его риторика начала меняться через объединенное государство", - сказал Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина Милана Лелича по российскому варианту мирного договора.

Глава государства добавил, что уже через несколько дней из российского ультиматума и риторике Москвы начали исчезать некоторые пункты. После этого начались переговоры и было подготовлено коммюнике в Турции.

"На него РФ сначала положительно реагировала, а затем внутри государства получили отрицательную реакцию... И тогда они передали те или иные ответы на наше коммюнике. С этими ответами наши группы работают", - уточнил президент.