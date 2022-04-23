RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про переговори з Росією: ми отримали ультиматум, але потім з нього зникли пункти

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський розповів про початок переговорів з Росією. Глава держави зазначив, що на першому етапі Москва висунула ультиматум, з якого потім стали зникати пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Ми отримали ультиматум. Там було написано, що Україна винна. Спочатку це був ультиматум. Потім його риторика почала змінюватися через об'єднану державу", - сказав Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна Мілана Лелича щодо російського варіанту мирного договору.

Глава держави додав, що вже через кілька днів з російського ультиматуму і риториці Москви почали зникати деякі пункти. Після цього почалися переговори і було підготовлено комюніке в Туреччині.

"На нього РФ спочатку позитивно реагувала, а потім всередині держави отримали негативну реакцію... І тоді вони передали ті чи інші відповіді на наше Комюніке. З цими відповідями наші групи працюють", - уточнив президент.

Нагадавши, Україна пригрозила Росії вийти з переговорів за мирним договором, якщо пройде так званий "референдум" в Херсонській області

Війна Росії проти України йде 59-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні