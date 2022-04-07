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Зеленский о переговорах с Россией: мы на коленях просить о встрече не будем

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не будут на коленях просить новую встречу с Россией для переговоров. Глава государства добавил, что для прекращения войны нужно желание Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского индийскому телеканалу Republic Media Network.

"Я считаю, что было бы лучше, чтобы уже с пулом этих договоренностей (о гарантиях безопасности – ред.) встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что украинская сторона не против, чтобы переговорный процесс проходил в параллельном формате. По его словам, это лучше, чем ожидать встречу через год или два.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы война продолжалась так долго. Однако, по его словам, в любой войне есть несколько сторон и здесь важно, чтобы было желание со стороны Москвы.

"Ибо на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о завершении войны никто не будет", - подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня Турция заявила о готовности принять новый раунд переговоров Украины и России.

Отметим, в Офисе президента Украины призвали Россию доказать готовность к переговорам, снизив градус враждебности в росСМИ.

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