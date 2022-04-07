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Зеленський про переговори з Росією: ми на колінах просити про зустріч не будемо

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не будуть на колінах просити нову зустріч з Росією для переговорів. Глава держави додав, що для припинення війни потрібне бажання Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Індійському телеканалу Republic Media Network.

"Я вважаю, що було б краще, щоб вже з пулом цих домовленостей (про гарантії безпеки – ред.) зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика",- сказав Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона не проти, щоб переговорний процес проходив у паралельному форматі. За його словами, це краще, ніж очікувати зустріч через рік або два.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче, щоб війна тривала так довго. Однак, за його словами, в будь-якій війні є кілька сторін і тут важливо, щоб було бажання з боку Москви.

"Бо на колінах ніхто їх просити про зустріч, про дзвінки, про завершення війни ніхто не буде", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів України і Росії.

Зазначимо, в офісі президента України закликали Росію довести готовність до переговорів, знизивши градус ворожості в росЗМІ.

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