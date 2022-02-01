Зеленский о переговорах с Россией: это не просто, но мы все равно всех победим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ведут переговоры в нескольких форматах с Россией. Однако, подчеркнул глава государства, это не просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.