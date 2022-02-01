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Зеленский о переговорах с Россией: это не просто, но мы все равно всех победим

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Вторник 01 февраля 2022 19:57
Зеленский о переговорах с Россией: это не просто, но мы все равно всех победим Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ведут переговоры в нескольких форматах с Россией. Однако, подчеркнул глава государства, это не просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы параллельно (с "Нормандией", - ред.) ведем много переговоров по трехсторонним форматам и по двусторонним форматам с РФ. Это не просто, но никто не жалуется, потому что мы все равно всех победим", - заявил он.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон проведет переговоры с российским президентом Путиным уже после своего визита в Украину.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил Зеленского на переговоры в Москву или Сочи, на что украинский президент обвинил его в цинизме.

Кроме того, ранее Зеленский выступил за организацию встречи лидеров стран-участниц "Нормандии".

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